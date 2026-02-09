Sony, State of Play etkinliğini düzenleyeceği tarihi açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sony'nin yeni oyunlarını tanıttığı State of Play etkinliği Türkiye tarihiyle 13 Şubat'ta gerçekleşecek.

Dünyanın dört bir yanından oyunların yer alacağı State of Play etkinliği bu yıl 12 Şubat'ta yapılacak. Türkiye saati ve tarihiyle ise 13 Şubat gece yarısından sonraya gelecek. Etkinliğin 1 saatten uzun süreceği vurgulanıyor ve burada yeni oyunların tanıtılmasının yanı sıra çıkması planlanan oyunlarla ilgili fragmanlar gösterilecek ve yeni bilgiler verilecek.

Etkinlikte aynı zamanda PlayStation geliştirici ekiplerinin oyunlarının yanı sıra PlayStation 5'e gelecek farklı geliştiricilerin ve bağımsız oyunların neler olduğu da gösterilecek. 

Etkinlik hem YouTube hem de Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

