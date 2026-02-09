iOS 26.4 ile iPhone kullanıcıları hangi özelliklere kavuşacak?

iOS 26.4 Siri'de beklenen dönüşüm gerçekleşecek gibi duruyor. Apple’ın sesli asistanı Siri, daha akıllı ve bağlama duyarlı bir hale gelecek.

Siri artık sadece komutları tanımakla kalmayacak; anlamı ve niyeti kavrayacak şekilde geliştirilmiş bir yapay zeka anlayışına sahip olacak.

Bu sayede Siri; ekrandaki içeriğe bakarak daha uygun işlemleri otomatik önerebilecek ve uygulama içi işleri de kontrol edebilecek.

Özellikler arasında kişisel bağlam kullanımı, uygulamalar arası eylem desteği ve ekrandaki nesneye duyarlılık gibi yetenekler bulunuyor.

Bu değişim, Apple’ın Siri’yi klasik komutlar özelliğinden kurtarıp, Apple Intelligence’ın yapay zeka gücünü tüm sisteme entegre eden bir platforma dönüştürme hedefinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

iOS 26.4 ile Unicode’un en yeni karakter setiyle uyumlu yeni emoji’lerin de iPhone’lara eklenmesi bekleniyor.

Güncelleme, sistem genelinde Apple Intelligence destekli özelliklerin genişletilmesini de içeriyor.

iOS 26.4’ün farklı uygulamalarda akıllı öneriler ve bağlamsal destek sağlaması bekleniyor.

Apple, ilk geliştirici beta sürümünü şubatın son haftasında yayınlamayı planlıyor. Daha sonra herkese açık beta sunulacak ve yılın ilerleyen aylarında tüm kullanıcılar için final sürüm yayınlanacak.