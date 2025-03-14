Bu yıl sadece 2 kere gerçekleşecek: NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'Kanlı ay Tutulması' görüntülerini paylaştı.

Bu yıl sadece 2 kere gerçekleşecek: NASA, 'Kanlı Ay Tutulması' görüntülerini paylaştı
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:52

2025 yılının ilk tam ay tutulması gerçekleşti. 'Kanlı ay' adı verilen ve dünyada ender rastlanan ay tutulmasıyla ay kırmızı renge büründü.

NASA o anların görüntülerini paylaştı.

NEDEN "KANLI AY"?

Ay tutulmasının, Güneş, Dünya ve Ay'ın hizalanmasıyla ve Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleştiği belirtilen açıklamada, “Tam bir Ay tutulmasında, Ay'ın tamamı Dünya'nın gölgesinin en karanlık kısmına, yani umbraya düşer. Ay umbranın içindeyken kırmızı-turuncu görünür. Ay tutulmalarına bu olgu nedeniyle bazen ‘Kanlı Ay’ denir” denildi.

‘Kanlı Ay Tutulması' olarak adlandırılan olay, 2025 yılında iki kez gerçekleşecek.


Etiketler: #NASA #ABD

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