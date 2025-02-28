Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarından mesaj var!
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, sağlık durumlarıyla ilgili endişelere yanıt verdi.
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan astronotlar ABD televizyonuna konuştu. Astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, mart ayında SpaceX uzay aracıyla dünyaya döneceklerini ve sağlıklarının iyi olduğunu belirtti.
Butch Wilmore, "Siyasi nedenlerle terk edildiğimizi duymadım. Bildiklerime göre bunun doğru olması pek mümkün değil" dedi.
Etiketler: #NASA #NASA astronotları #mahsur kalmak
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