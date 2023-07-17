Bulmaca çözüp satranç oynamak demans riskini azaltıyor

Yayınlanma: 17.07.2023 - 08:30

Güncelleme: 17.07.2023 - 08:55

JAMA Network Open dergisinde Cuma günü yayımlanan kohort araştırma, Avustralya'da 70 yaş ve üstü 10.318 yetişkin arasında yapıldı. Demans hastası olduğundan şüphelenilen bireyler, düzenli çalışma ziyaretleri yoluyla tespit edildi. Araştırmacılar ayrıca, katılımcıların sosyal ve zihinsel uyarıcı faaliyetleri ve sosyal ağları hakkında anket yaparak bilgi topladı.

Araştırmaya göre daha fazla yetişkin okuma yazma faaliyetleri ile oyun, kart veya satranç oynamak veya bulmaca çözmek ve yapboz yapmak gibi aktif zihinsel faaliyetlerde bulunmak, bunama riskinde yüzde 9,0 ila yüzde 11,0 azalma ile ilişkilendirildi. Öte yandan el işi yapmak, örgü örmek ve resim yapmak gibi yaratıcı hobiler ile okumak gibi daha pasif faaliyetler demans riskini yüzde 7 oranında azaltıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri, her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ile dünya genelinde 55 milyondan fazla insanın demans hastalığına yakalandığını gösterdi. Hastalık, 65 yaş ve üstü kişilerde daha yaygın olarak görülüyor. Araştırmanın baş yazarı ve Monash Üniversitesi'nde doçent olan Joanne Ryan, demansı önleyecek veya erteleyecek stratejileri belirlemenin, küresel anlamda büyük öncelik olduğu görüşünde.

Ryan, "Elde ettiğimiz sonuçlar bize gösteriyor ki demans riskinin azaltılmasında, daha önce depolanmış bilgilerin aktif şekilde manipüle edilmesi, daha pasif eğlence faaliyetlerden daha büyük bir rol oynayabilir. Zihni aktif ve meşgul tutmak özellikle önemli" dedi.