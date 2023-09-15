Bundle sistemine yapay zeka eklendi: clickbait başlıklara son

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:23

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:23

Türk girişimi Bundle, haber uygulamasına Bundle AI adını verdikleri yapay zeka teknolojisini entegre etti. Bundle AI, internet haberciliğinde sıkça karşılaşılan clickbait (tıklama tuzağı) başlıklarıyla mücadele ediyor.

Bundle AI, clickbait başlıklı haberleri algılayamasa da, kullanıcıları bu tür başlıkları raporlayabiliyor. Yapay zeka, clickbait başlığı olan bir haberi okuyarak içeriği anlıyor ve daha kullanıcı dostu bir başlık üretiyor. Generative AI teknolojisi sayesinde Bundle AI, her raporlama ile öğrenmeye devam ediyor ve daha iyi sonuçlar elde ediyor.

"YAPAY ZEKAYI SADECE KULLANMAK İÇİN YAPMADIK"

Bundle Kurucu Ortağı Enes Anış, Bundle AI hakkında şunları söyledi: "Yapay zekayı sadece kullanmak için kullanmadık; bir probleme çözüm bulmak, fayda yaratmak, okurlarımıza yolculuklarında gerçek bir iyileştirme yaşatmak istedik." Şirket, sektörde öncü teknolojiler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Bundle AI, clickbait başlıkların yaygın olduğu internet haberciliğinde daha sağlam ve dürüst bir içerik deneyimi sunarak kullanıcılarına katkıda bulunmayı hedefliyor.