Coca Cola yapay zeka ile yeni içecek üretti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:50

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:50

Coca-Cola, yapay zeka (AI) ile üretilen ilk gazlı içeceği olan Coca-Cola Y3000 Zero Sugar'ı tanıttı. Şirket, bu içeceği, dünya genelindeki hayranlarından gelecek geri bildirimlerle oluşturdu ve bu AI destekli içeceğin geleceğin tatlarını yansıttığını belirtiyor.

Coca-Cola'nın küresel strateji kıdemli direktörü Oana Vlad, Coca-Cola'nın gelecekte de güncel ve yenilikçi olmasını hedeflediklerini belirtti. Coca-Cola, gelecekteki yenilikleri insan zekası ve yapay zeka gücünü bir araya getirerek oluşturmayı planlıyor.

ÜRÜN TAMAMİYLE YAPAY ZEKA İLE TASARLANDI

Coca Cola'nın yaptığı açıklamalara göre ürünün lezzetinin yanı sıra kutu ve logo tasarımı da yapay zeka ile tasarlandı.

Bu yeni içeceğin tadı hakkında detaylar verilmezken, ürünün Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Avrupa, Kanada ve Afrika'da sınırlı bir süre için bulunabileceği açıklandı.

