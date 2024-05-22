Büyük çevre sorununu insan saçı çözebilir

Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:48

Güncelleme: 22.05.2024 - 10:48

Lisa ve Patrice Gautier tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Matter of Trust’a göre, saçlarımız ölümcül petrol döküntülerini temizlemenin yolu olabilir. Kuruluş, insan saçının, petrol sızıntılarını temizlemek için son derece etkili doğal bir araç olduğunu söylüyor.

Bu ilginç saç kullanma fikri, Alabama merkezli kuaför Phillip McCrory’den geldi. McCrory, Alaska’daki Exxon Valdez sızıntısından kurtarılan bir su samurunun kürküne nasıl petrol yapıştığını fark etti. Teorisini arka bahçesinde test ederek, karısının naylon çoraplarını salonundan aldığı saçlarla doldurdu ve çocuk havuzuna yerleştirdi.

SAÇLAR, PETROL MOLEKÜLLERİNİ EMMEYİ BAŞARDI

Chip'in aktardığına göre saçın, petrol moleküllerini emme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip olduğu gösteren sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Bu, dünyanın daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen doğal bir petrol sızıntısı temizleme aracı oluşturdu. Gautier’lerle tanışması ve bu fikrin daha büyük bir ölçekte hayata geçirilmesiyle beraber McCrory’nin fikri daha da büyüdü.

Fikir, üç yıl sonra Galapagos Adaları’nda bir petrol tankerinin karaya oturduğunda tam olarak test edildi. Matter of Trust’ın yeni saç matları, sudan petrolü temizlemeye yardımcı oldu. Oluşturulan saç matları, yaklaşık 60 cm kare ve yaklaşık 2.5 cm kalınlığında bir mat oluşturmak için sadece 500 gram kadar saç yeterli olduğu için oldukça uygun bir şekilde üretilebiliyor. Çalıştırmak için ek güç gerektiren petrol toplayıcı robotlar da dahil olmak üzere diğer petrol temizleme yöntemleriyle karşılaştırıldığında bunun kesinlikle çok daha uygun bir maliyeti olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Bu küçük kare matların her biri yaklaşık 5,7 litre petrolü emebiliyor, bu da saç matlarını neredeyse mükemmel bir doğal petrol sızıntısı temizleme aracı haline getiriyor. Ayrıca, görülene göre bu çözüm sadece insan saçı için geçerli değil. Matter of Trust ekibi, yün, evcil hayvan tüyleri ve hatta kurutuculardan çıkan tüylerin de petrolü emmede ve tutmada etkili olduğunu keşfetti.

Bu temizlik yönteminin dezavantajı ise saç matlarının ortadan kaldırılmasının zorunlu olması. Matter of Trust ekibi, standart petrol sızıntısı temizliğinde kullanılan polipropilen bariyerler gibi plastikten yapılmamış olsalar da, matlardan petrolü çıkarıp yeniden kullanmanın yollarını arıyor. Eğer bunu başarırlarsa, bu temizlik yöntemi çok daha faydalı bir hale gelebilir.