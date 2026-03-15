ByteDance, yapay zeka video oluşturma aracının küresel çıkışını erteledi

15.03.2026 23:38:00
ByteDance'in yeni yapay zeka video oluşturma aracının küresel olarak çıkışı ertelendi.

Çin'de tanıtılan ByteDance'in yeni yapay zeka destekli video oluşturma aracı Seedance 2.0, gelen telif uyarılarının ardından küresel olarak yayınlanması ertelendi. Disney ve Paramount gibi şirketler yapay zeka aracının telif haklarına yönelik sınırları aştığı gerekçesiyle ByteDance'i uyardı.

ByteDance'in yapay zeka video aracının diğer bölgelerdeki kullanımının durdurduğu bildirildi. The Information'ın konuyla ilgili iki anonim kaynağa dayandırdığı haberine göre, ByteDance, Seedance 2.0'ın küresel dağıtımını askıya aldı.

Seedance 2.0, piyasaya sürülmesinin hemen ardından Hollywood stüdyolarından tepki gecikmemişti. Brad Pitt'in Tom Cruise ile dövüştüğü viral bir yapay zeka videosu da dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulan videolar, modelin eğitilmesinde telif hakkıyla korunan eserlerin kullanıldığı edişelerini destekledi. 

Aşırı duyarlı ebeveynlerin yükselişi Küçük çocukları olan herhangi bir ebeveyne, bunalmış hissedip hissetmediklerini sorarsanız, cevap muhtemelen 'evet' olacaktır.
Spotify, yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu Spotify, beta olarak test süreçlerini başlattığı Taste Profile özelliğini duyurdu. Kullanıcılar platformun müzik zevklerini nasıl tanımladığını yazılı olarak görebiliyor.
Apple'ın 2027 yılında tanıtmayı planladığı cihazları Apple, iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerini 2027 yılında tanıtabilir.