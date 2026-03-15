Spotify, yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu

Müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, kişiselleştirmeye yönelik yeni bir özelliğin beta testlerini başlattığını duyurdu. Taste Profile olarak adlandırılan bu özellik, Yeni Zelanda'da test edilmek üzere kullanıma sunuldu. Özellik temelde, Spotify'ın kullanıcıların müzik zevklerini nasıl tanımladığını yazılı olarak gösteriyor.

Kişisel algoritmanın yazıya döküldüğü bu özellik ile kullanıcıların müzik zevklerini yazılı komutlarla güncellemesine de imkan sunuluyor.

Mesala kullanıcılar bu özellikle bir şarkıcıyı daha fazla dinlemek istiyorlarsa bunu yazabiliyorlar.

Özellik şu anda tek bir ülkede test ediliyor eğer süreç beklendiği gibi giderse diğer ülkelere de açılması bekleniyor.