Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spotify, yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu

15.03.2026 22:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Spotify, beta olarak test süreçlerini başlattığı Taste Profile özelliğini duyurdu. Kullanıcılar platformun müzik zevklerini nasıl tanımladığını yazılı olarak görebiliyor.

Müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, kişiselleştirmeye yönelik yeni bir özelliğin beta testlerini başlattığını duyurdu. Taste Profile olarak adlandırılan bu özellik, Yeni Zelanda'da test edilmek üzere kullanıma sunuldu. Özellik temelde, Spotify'ın kullanıcıların müzik zevklerini nasıl tanımladığını yazılı olarak gösteriyor. 

Kişisel algoritmanın yazıya döküldüğü bu özellik ile kullanıcıların müzik zevklerini yazılı komutlarla güncellemesine de imkan sunuluyor. 

Mesala kullanıcılar bu özellikle bir şarkıcıyı daha fazla dinlemek istiyorlarsa bunu yazabiliyorlar. 

Özellik şu anda tek bir ülkede test ediliyor eğer süreç beklendiği gibi giderse diğer ülkelere de açılması bekleniyor.

İlgili Konular: #müzik #spotify #Spotify aboneliği

İlgili Haberler

Aşırı duyarlı ebeveynlerin yükselişi
Aşırı duyarlı ebeveynlerin yükselişi Küçük çocukları olan herhangi bir ebeveyne, bunalmış hissedip hissetmediklerini sorarsanız, cevap muhtemelen 'evet' olacaktır.
Vibe coding, yeni çalışma kültürü oluşturuyor
Vibe coding, yeni çalışma kültürü oluşturuyor Yazılım dünyasında son dönemde giderek yaygınlaşan "vibe coding", özellikle yapay zeka destekli kodlama araçlarının kullanımının artmasıyla geliştiriciler arasında yeni çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor.
Xbox'ta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak 5 oyun sunulacak
Xbox'ta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak 5 oyun sunulacak Microsoft'un Xbox tarafında sunulan Free Play Days kapsamında 5 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek.