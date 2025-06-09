Call of Duty: Black Ops 7 duyuruldu! Bu yıl çıkıyor

Xbox Game Showcase etkinliğinde karşımıza çıkan Call of Duty: Black Ops 7, şaşırtan bir hikayeye sahip olarak geliyor.

Birçok kişi şirketin tanıtacağı oyunun bu yıl Modern Warfare olmasını bekliyordu ancak serinin tarihinde ilk kez iki Black Ops oyunu arka arkaya yayınlanacak.

Black Ops 7, Black Ops 6'da yaşanan olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak ve oyuncuları daha fütüristik bir deneyim için 2035 yılına götürecek. Şirket oyunla ilgili şu kısa açıklamayı geçti:

“En ileri teknolojiyle kuşanan David Mason ve ekibi, her şeyden önce korkuyu silahı olarak kullanan manipülatif bir düşmana karşı savaşmak zorunda olacak.”

Oyun yıl sonunda Xbox Series X-S One için çıkmasının yanı sıra PlayStation 4-5 ve PC için gelecek. Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops 7 çıktığı gün Game Pass için de gelecek.