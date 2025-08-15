Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihine yönelik sızıntı

Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihine yönelik yeni yapılan duyuruya göre oyun 14 Kasım 2025 tarihinde karşımıza çıkacak. Oyunun ilk etapta Nintendo Switch 2 için gelmesi beklenmiyor ancak, Xbox için gelecek.

Oyunun çıkış yaptığında PS4 ve PS5 için başta olmak üzere Xbox Series X ve S modelleri için de geleceği söyleniyor. Nintendo Switch 2 içinse başta gelmeyecek.

Black Ops 7'de toplamda 12 hikaye görevi olacak bunun yanı sıra Battle Royale deneyimi sunmak için planlanan Avalon haritası da oyunda yer alacak.