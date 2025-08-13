PUBG'nin yaratıcısından yeni oyun: Prologue Go Wayback!

Prologue Go Wayback adı verilen oyun hayatta kalma ve keşif unsurlarını açık dünya ile birleştiriyor. Roguelike türünde tasarlanan oyun için açık beta süreci de başlatılmış oldu. Oyunda zorlu doğa koşullarında hayatta kalmanız gerekiyor.

PUBG YARATICISINDAN YENİ HAYATTA KALMA OYUNU

Oyunun açık beta sürümü özellikle erken erişim öncesinde sunuldu. Oyunseverlerden gelecek geri dönüşler ile oyundaki eksikler ya da hatalar düzeltilecek. Aynı zamanda oyun erken erişime gelene kadar düzenli olarak güncellenecek.

Prologue Go Wayback hem Steam'de hem de Epic Games için açık betada listeleniyor.

Oyunun resmi tanıtım videosu: