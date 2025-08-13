Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 20:23:00
Haber Merkezi
PUBG'nin yaratıcısından yeni oyun: Prologue Go Wayback!

PUBG'nin tasarımcısı ve yönetmeni Brendan Greene tarafından kurulan PlayerUnknown Productions, yeni oyunu Prologue Go Wayback! için beta test sürecini başlattı. Oyun erken erişim öncesi oyunculara sunuldu.

Prologue Go Wayback adı verilen oyun hayatta kalma ve keşif unsurlarını açık dünya ile birleştiriyor. Roguelike türünde tasarlanan oyun için açık beta süreci de başlatılmış oldu. Oyunda zorlu doğa koşullarında hayatta kalmanız gerekiyor. 

PUBG YARATICISINDAN YENİ HAYATTA KALMA OYUNU

Oyunun açık beta sürümü özellikle erken erişim öncesinde sunuldu. Oyunseverlerden gelecek geri dönüşler ile oyundaki eksikler ya da hatalar düzeltilecek. Aynı zamanda oyun erken erişime gelene kadar düzenli olarak güncellenecek. 

Prologue Go Wayback hem Steam'de hem de Epic Games için açık betada listeleniyor. 

Oyunun resmi tanıtım videosu:

İlgili Konular: #oyun #PUBG #dijital oyuncu

