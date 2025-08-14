PUBG'nin eski konsollarda olan desteği sonlandırılıyor

Eski oyun konsollarında oynanabilen PUBG artık PlayStation 4 ve Xbox one cihazlarında oynanamayacak. Mevcut olarak verilen desteğin kesileceği yakın bir zaman önce duyuruldu. Bu hamlenin amacı ise daha yeni olan PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S modellerinde daha iyi performans sunabilmek.

Açıklandığına göre PUBG, 13 Kasım 2025'te PS4 ve Xbox One üzerinden kaldırılacak. Bu tarihten itibaren oyunu indirmek ya da oynamak mümkün olmayacak.

PS5 ve Xbox Series X ve S modellerine sahip oyunseverler eğer oyunun eski sürümüne sahiplerse yeni güncelleme otomatik olarak yapılacak.