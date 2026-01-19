Cumhuriyet Gazetesi Logo
Steam'den 14 Disney oyunu kaldırıldı

19.01.2026 21:25:00
Steam'den resmi bir açıklama yapılmadan 14 Disney oyunu kaldırıldı.

Steam'deki topluluk kurallarına uymayan, artık yayıncı tarafından desteklenmeyecek veya özel bir kararla direkt platformdan kaldırılan oyunlar bulunuyor ancak resmi bir açıklama yapılmadan 14 Disney oyunu Steam'den kaldırıldı.

Oyunların haber verilmeden liste dışı edilmesinin sebebi bilinmiyor.

STEAM'DEN KALDIRILAN OYUNLAR

Steam'den kaldırılan Disney oyunları arasında şu oyunlar yer alıyor:

Afterlife, Armed and Dangerous, Disney's Chicken Little: Ace in Action, Disney Fairies: Tinker Bell's Adventure, Disney's Hercules, Disney Planes, Disney The Princess and the Frog, Disney Winnie the Pooh, Disney•Pixar Cars: Radiator Springs Adventures, Disney•Pixar Finding Nemo, Disney•Pixar Toy Story Mania!, Lucidity, Phineas and Ferb: New Inventions ve Stunt Island.

 

İlgili Konular: #disney #video oyunları

