Honor Magic 8 Pro Air tanıtıldı

Çin merkezli teknoloji şirketini Honor'un yeni akıllı telefonu resmi olarak tanıtıldı. Honor Magic 8 Pro Air ince yapısıyla öne çıkıyorken arka tarafta güçlü kamera dizilimine sahip. Telefon 155 gram ağırlığındayken 6,31 inçlik bir boyuta sahip. Telefon toplamda dört farklı renk seçeneğiyle geliyor ve 6,1 mm gövdeye sahip.

iPhone Air'a ve Galaxy S25 Edge modellerine göre biraz daha kalın gövdeye sahip olan Magic 8 Pro Air, MediaTek imzalı Dimensity 9500 işlemciye sahip.

Telefon 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.500 mAh bataryaya sahip.

İnce yapılı cihaz aynı zamanda 50 MP ön kameraya sahip. Bu kamera 4K 60 fps video da çekebiliyor. Arka tarafta ise 50 MP geniş açılı, 64 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı kameralar yer alıyor.

Telefon Çin'de 717 dolara karşılık gelen bir fiyata sunulacak ancak Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.