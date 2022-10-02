Canlı yayında alışveriş: TikTok Shop daha fazla kişiye ulaşacak

02 Ekim 2022 Pazar, 11:09

TikTok şu anda en popüler sosyal medya platformlarından biri. Uygulama içerik üreticilerini kısa videolar paylaşarak milyonlarca kişiye ulaştırıyor. Bir diğer yandan İngiltere'de başlatılan TikTok Shop canlı yayın sırasında alışveriş yapmaya olanak sağlıyor.

PLATFORM DAHA FAZLA KİŞİYE ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİ İLE ULAŞABİLİR

TikTok alışveriş özelliğini Tayland, Malezya, Vietnam, Singapur, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerdeki kullanıcılardan sonra İngiltere'ye açmıştı. İstediği gibi işlemeyen sistemi daha sonra ABD ve Kanada gibi potansiyeli daha yüksek olan pazarlara genişlemeye karar veren TikTok, ilerleyen dönemde daha farklı planlar yapıyor.

TalkShopLive isimli şirket ile iş birliğine gitmeyi hedefleyen TikTok asıl hedefe videolardaki kişilerin ürünleri satmasını koyuyor. Financial Times'a göre TikTok ve TalkShopLive arasındaki anlaşma henüz kesin değil ancak şirketlerin iş birliğine kesin gözüyle bakılıyor.

TalkShopLive de kullanıcıların çeşitli markalarla canlı yayın üzerinden alışveriş yapmasına olanak sağlayan bir oluşum. TikTok'un yeni sunmak istediği hizmetle de oldukça uyumlu duruyor.