Çelikten 4 kat daha güçlü çok daha hafif malzeme geliştirildi

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:30

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:30

Yeni raporlara göre, yeni bir malzeme otomobil üreticileri için devrim niteliğindeki potansiyeli açığa çıkarabilir ve hatta yeni nesil vücut zırhlarının yaratılmasını sağlayabilir. Bu malzemenin çelikten dört kat daha güçlü ve beş kata kadar daha hafif olduğu söyleniyor.

YENİ MALZEME ÇOK DAYANIKLI VE HAFİF OLMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Chip'te yer alan yeni malzeme, UConn, Columbia Üniversitesi ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda çalışan araştırmacılar ve malzeme bilimcileri tarafından oluşturuldu. Malzeme, bu yılın temmuz ayında Cell Reports Physical Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada ayrıntılı olarak anlatıldı.

Araştırmacılar, yeni malzemenin çelikten dört kat daha güçlü olduğunu, bunun da onu araç, bina ve diğer pek çok şeyin yapımında en yaygın kullanılan malzemelerden daha sağlam hale getirdiğini söylüyor.

Araştırmacılar, bu malzemeyi, cama benzer bir malzeme olan karmaşık nanoyapılı silikanın oluşumunu mümkün kılan bir DNA iskelesi kullanarak oluşturdular.

Camın çelikten daha güçlü olması imkansız gibi görünebilir, ancak cam genellikle yapısındaki kusurlardan dolayı kırılgandır. Bu yeni DNA iskelesi, bu kusurların çoğunu ortadan kaldırarak, cama benzer olsa da, genel dayanıklılık söz konusu olduğunda çeliğe daha yakın olan daha güçlü bir malzemenin oluşturulmasına imkan tanıyor.

Tamamen kusursuz, büyük bir cam parçası oluşturmak kolay değil.

Bu nedenle araştırmacılar bunu gerçekleştirmek için kendi zekalarına güvendiler ve malzemeyi oluşturmak için nano boyutlu cam parçaları kullandılar. Bu yaklaşım, malzemenin çerçeve benzeri bir tasarımda birkaç parça kusursuz camdan yapılmasını sağladı. Bunu çok daha küçük ölçekte olan bir bina iskeleti gibi düşünebilirsiniz.

Daha sonra araştırmacılar, her parçayı yalnızca birkaç yüz atom kalınlığında bir cam kaplamayla kapladılar. Ve bu sistem, her parça arasında bol miktarda boş alan olduğundan, malzemenin hem çelikten daha güçlü hem de daha hafif olmasını sağladı.