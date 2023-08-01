Apple, Hindistan'daki üretimini arttırıyor

Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:21

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:21

Apple'ın ana tedarikçisi Foxconn Technology Group, Hindistan'da iki fabrika kurmak için 500 milyon dolara yakın yatırım yapmayı planlıyor.

Bloomberg'te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre bu fabrikalar güneydeki Karnataka eyaletinde kurulacak ve en az birinde iPhone da dahil olmak üzere Apple parçaları üretilecek.

RESMİ AÇIKLAMA BU HAFTA BEKLENİYOR

Eyaletteki yeni fabrikaların kesin yerlerine henüz karar verilmedi ve bu hafta resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Foxconn ve Apple, Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.