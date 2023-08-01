Apple, Hindistan'daki üretimini arttırıyor

ABD'li teknoloji devi Apple üretimlerinin bir bölümünü Çin'den, Hindistan'a transfer etme kararı almıştı. Bu kapsamda Foxconn Technology Group ile anlaşmıştı. Son ortaya çıkan bilgilere göre Foxconn, bir tanesi kesin olarak iPhone üretmek için Hindistan'da iki fabrika kuracak.

Reuters
Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:21
Apple, Hindistan'daki üretimini arttırıyor
Abone Ol google-news

Apple'ın ana tedarikçisi Foxconn Technology Group, Hindistan'da iki fabrika kurmak için 500 milyon dolara yakın yatırım yapmayı planlıyor.

Bloomberg'te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre bu fabrikalar güneydeki Karnataka eyaletinde kurulacak ve en az birinde iPhone da dahil olmak üzere Apple parçaları üretilecek.

RESMİ AÇIKLAMA BU HAFTA BEKLENİYOR

Eyaletteki yeni fabrikaların kesin yerlerine henüz karar verilmedi ve bu hafta resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Foxconn ve Apple, Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.


Foxconn apple Hindistan

İlgili Haberler

Apple Watch'un uygun fiyatlı saatini bekleyenleri üzecek haber

Apple Watch'un uygun fiyatlı saatini bekleyenleri üzecek haber
Apple'ın şu ana kadar aldığı en tuhaf patent ortaya çıktı

Apple'ın şu ana kadar aldığı en tuhaf patent ortaya çıktı
Apple'a 1 milyar dolarlık toplu dava açıldı

Apple'a 1 milyar dolarlık toplu dava açıldı

En Çok Okunan Haberler