Apple, Hindistan'daki üretimini arttırıyor
ABD'li teknoloji devi Apple üretimlerinin bir bölümünü Çin'den, Hindistan'a transfer etme kararı almıştı. Bu kapsamda Foxconn Technology Group ile anlaşmıştı. Son ortaya çıkan bilgilere göre Foxconn, bir tanesi kesin olarak iPhone üretmek için Hindistan'da iki fabrika kuracak.
Apple'ın ana tedarikçisi Foxconn Technology Group, Hindistan'da iki fabrika kurmak için 500 milyon dolara yakın yatırım yapmayı planlıyor.
Bloomberg'te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre bu fabrikalar güneydeki Karnataka eyaletinde kurulacak ve en az birinde iPhone da dahil olmak üzere Apple parçaları üretilecek.
RESMİ AÇIKLAMA BU HAFTA BEKLENİYOR
Eyaletteki yeni fabrikaların kesin yerlerine henüz karar verilmedi ve bu hafta resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Foxconn ve Apple, Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.
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