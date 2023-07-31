Hindistan Uzay Ajansı, PSLV-C56 roketini uzaya fırlattı
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) DS-SAR uydusunu taşıyan PSLV-C56 roketini diğer altı uydu ile birlikte başarıyla fırlattı.
Uzay ajansından yapılan açıklamada, DS-SAR uydusunun Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi (SDSC)-SHAR'ın ilk fırlatma rampasından fırlatıldığı belirtildi.
DS-SAR uydusunun Hindistan, Singapur ve çok uluslu bir havacılık şirketi olan ST Engineering ortaklığında geliştirildiği belirtildi.
Singapur devlet kurumlarının uydu görüntü gereksinimlerini desteklemek için kullanılacak olan uydu aynı zamanda ST Engineering şirketinin ticari müşterilerine çok modlu görüntü ve jeo-uzamsal hizmetler sağlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Ağustos 'zam' takvimi belli oldu
- Ali Koç'un 'Postacı' sözü sonrası istifa etti
- Ali Erbaş'tan itiraf gibi açıklama!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- İçişleri'nden 'Mahmut Tanal' açıklaması