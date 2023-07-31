Hindistan Uzay Ajansı, PSLV-C56 roketini uzaya fırlattı

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) DS-SAR uydusunu taşıyan PSLV-C56 roketini diğer altı uydu ile birlikte başarıyla fırlattı.

Xinhua
Yayınlanma: 31.07.2023 - 00:10
Hindistan Uzay Ajansı, PSLV-C56 roketini uzaya fırlattı
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Uzay ajansından yapılan açıklamada, DS-SAR uydusunun Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi (SDSC)-SHAR'ın ilk fırlatma rampasından fırlatıldığı belirtildi.

DS-SAR uydusunun Hindistan, Singapur ve çok uluslu bir havacılık şirketi olan ST Engineering ortaklığında geliştirildiği belirtildi.

Singapur devlet kurumlarının uydu görüntü gereksinimlerini desteklemek için kullanılacak olan uydu aynı zamanda ST Engineering şirketinin ticari müşterilerine çok modlu görüntü ve jeo-uzamsal hizmetler sağlayacak.


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