Sam Altman, Musk'ın 97 milyar dolarlık teklifini reddetti: 'İstersen biz Twitter'ı alalım'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 18:11

Güncelleme: 11.02.2025 - 18:12

Getty Images Sam Altman (solda) ve Elon Musk, birlikte kurdukları OpenAI için bir hukuk mücadelesi de yürütüyor.

ChatGPT'yi yapan yapay zeka şirketi OpenAI'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sam Altman, Elon Musk'ın liderliğini yaptığı bir yatırımcılar konsorsiyumunun, şirketi almak için yaptığı 97,4 milyar dolarlık teklifi reddetti.

Musk'ın avukatı Marc Toberoff, OpenAI'ın "tüm varlıklarını" almak için şirketin yönetim kuruluna teklif yaptıklarını teyit etti.

Teklif, dünyanın en zengin insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kolu Elon Musk ile Open AI'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sam Altman arasında, yapay zeka patlamasının merkezinde yer alan şirketin geleceği konusunda devam eden anlaşmazlıkta gelinen son aşama.

https://twitter.com/elonmusk/status/1889063777792069911

Altman, Musk'ın sosyal medya platformu X'te teklife verdiği yanıtta "Hayır, teşekkürler ama istersen biz twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" dedi.

Musk ise bunun üzerine X hesabından Sam Altman'ı "dolandırıcı" ve adıyla kelime oyunu yaparak "üçkağıtçı" diye tanımladı.

Ancak Altman'ın teklifi reddetmiş olması, teklifin geri çevrildiği anlamına gelmiyor.

Şirketin geleceğine yönetim kurulu karar verecek ve satış isteyebilirler, özellikle de teklif edilen miktar artırılırsa.

Ancak Musk'ın şirketi satın almakta ciddi mi, yoksa iki isim arasında süren hukuk mücadelesinde bir hamle mi olduğu konusunda soru işaretleri var.

Musk ve Altman, 2015'te OpenAI'ı kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak birlikte kurmuştu, ancak Tesla ve X'in patronu Musk'ın 2018'de şirketten ayrılmasıyla ilişkileri bozuldu.

Altman'ın OpenAI'ı kâr amaçlı bir şirket olarak yeniden yapılandırdığı söyleniyor. Musk da bunun şirketin insanlık yararına yapay zekayı geliştirme misyonunu terk etmesi anlamına geldiğini savunuyor.

OpenAI ise en iyi yapay zeka modellerinin geliştirilebilmesi adına gereken parayı bulmak için dönüşümün gerekli olduğunu savunuyor.

BBC'ye konuşan teknoloji yatırımcısı Christie Pitts, Musk'ın amaçları konusunda kuşkulu olduğunu söyledi. Pitts "Kendisinin kâr amacı güden bir şirket yapılandıran bir rakip olduğu düşünülünce çok şüpheli olmak adil bence. Dolayısıyla bence görünenden fazlası var" dedi.

97,4 milyar dolarlık teklif geçen yıl Ekim ayındaki son fonlanmasında 157 milyar dolarlık değer biçilen OpenAI için çok düşük bir rakam. Yeni fonlama turunda şirkete 300 milyar dolar değer konulabileceği konuşuluyor.

Getty Images

Musk'ın avukatı Toberoff, "yatırımcılar konsorsiyumunun potansiyel daha yüksek teklifleri aşmaya hazır olduğunu" da belirtti.

Toberoff ayrıca, OpenAI'ın ortak kurucusu ve "tarihteki en yenilikçi ve başarılı teknoloji lideri olarak Musk, OpenAI'ın teknolojisini korumak ve büyütmek adına en iyi konumdaki insan" dedi.

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, aynı zamanda bir diğer Amerikalı teknoloji devi Oracle, bir Japon yatırım şirketi ve Birleşik Arap Emirlikleri Varlık Fonu ile ABD'de 500 milyar dolarlık bir yapay zeka altyapısı kurmak istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Stargate Project adı verilen yeni şirketi "tarihteki açık ara en büyük yapay zeka projesi" diye tanımlamış ve "teknolojinin geleceğini" ABD'de tutmaya yardımcı olacağını söylemişti.

Musk ise Trump'ın yakın adamı olmasına karşın, şirketin yatırmayı vadettiği paraya sahip olmadığını iddia etmiş, ancak ayrıntı ya da kanıt sunmamıştı.