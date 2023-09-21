ChatGPT artık görsel üretebilecek!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:07

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:07

Yapay zeka alanında öncü bir şirket olan OpenAI, üretken yapay zeka görsel sanat platformu DALL-E'nin üçüncü sürümünü duyurdu. Bu yeni sürüm, kullanıcıların metin tabanlı istemleri kullanarak özgün görseller oluşturmasına olanak tanıyor ve daha fazla güvenlik seçeneği sunuyor.

DALL-E, metin tabanlı istemleri gerçek dünya görsellerine dönüştürebilen bir yapay zeka modelidir. Daha önceki sürümlerde bazı sınırlamalar bulunuyordu ve belirli ifadeleri anlama konusunda zorlanıyordu. Ancak OpenAI, DALL-E 3'ün bağlamı daha iyi anladığını ve daha doğru sonuçlar üretebildiğini belirtiyor.

DALL-E 3, CHATGPT İLE ENTEGRE OLACAK

Yeni sürümün önemli bir özelliği de ChatGPT ile entegrasyon sağlamasıdır. Kullanıcılar artık kendi detaylı istemlerini bulmak zorunda kalmadan ChatGPT'yi kullanarak DALL-E 3'ü yönlendirebilirler. ChatGPT, DALL-E 3 için daha uzun cümleler oluşturarak daha karmaşık görseller elde etmeye yardımcı olur.

OpenAI'de baş araştırmacı ve başkan olan Aditya Ramesh, bir örnekte ChatGPT'den bir dağdaki bir ramen restoranı için bir logo istediğini açıkladı. ChatGPT, daha sonra DALL-E 3 için bir istem üretti ve dört farklı seçenek sundu. Bu entegrasyon sayesinde daha fazla insanın yapay zeka destekli sanat oluşturmasının kolaylaştığını belirtiyorlar.

DALL-E 3, özellikle güvenlik konusunda geliştirmelere odaklanmıştır. Müstehcen veya nefret içeren içeriklerin oluşturulmasını önlemek için güçlü güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Ayrıca, kamuya mal olmuş kişilerin görüntülerini yeniden oluşturmayı engelleyen özellikler de mevcuttur.

OpenAI, DALL-E 3'ün kullanımını denetlemek ve istenmeyen içeriklerin oluşturulmasını engellemek için dikkatli bir çalışma yaptığını vurguluyor. Ancak, modelin sürekli olarak geliştiğini ve mükemmel olmadığını kabul ediyorlar.

DALL-E 3, Ekim ayında ChatGPT Plus ve ChatGPT Enterprise kullanıcılarına sunulacak ve daha sonra araştırma laboratuvarlarına ve API hizmetine genişletilecektir. Ücretsiz genel bir sürümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belirlenmemiştir.