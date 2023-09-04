Uzmanlar açıkladı: Yapay zeka ChatGPT psikolog olabilir mi?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 16:50

Güncelleme: 04.09.2023 - 18:34

Yapay zeka teknolojisinin sağlık sektöründe giderek daha fazla kullanılması, özellikle ruh sağlığı alanında dikkat çekici gelişmelere yol açıyor. BuzzFeed.news'in haberinde yer alan bilgilere göre19 yaşındaki Kyla ChatGPT'yi kullanarak terapi aldığını ve ruh sağlığına olumlu etki ettiğini dile getirdi. Peki ChatGPT psikolog olabilir mi? ChatGPT terapi verebilir mi?

CHATGPT PSİKOLOG OLABİLİR Mİ?

Kyla'nın hikayesi, geleneksel terapiye erişimde yaşanan zorlukları anlatan birçok insanın öyküsünü yansıtıyor. ChatGPT gibi yapay zeka teknolojileri, bu sorunu ele almaya çalışıyor. Bu tür yapay zeka uygulamaları, kullanıcıların istedikleri zaman ve ücretsiz olarak duygusal destek alabilmelerine olanak tanıyor. Ancak şunu unutmamak önemlidir ki, ChatGPT ve benzeri yapay zeka uygulamaları, lisanslı bir terapistin sunduğu gibi kesin bir teşhis koyma veya bireysel terapi sağlama yetisine sahip değildirler. Bunun yerine, kullanıcıların duygusal deneyimlerini ifade etmelerine, düşüncelerini işlemelerine ve geri bildirim alarak kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olurlar.

UZMANLAR UYARIYOR KÖTÜ SONUÇLARI OLABİLİR

Uzmanlar yapay zeka terapileri hakkında insanları uyarıyor. Uzmanlar yapay zekaların kriz anlarında verebileceği cevapların yardımcı olmaktan ziyade zarar verebileceğini açıkladı. Özellikle intihar düşüncesi veya ağır depresyon gibi ciddi durumlar söz konusu olduğunda, uzman bir terapist veya kriz hattı ile iletişim kurmak daha güvenli bir seçenek olabilir.

YAPAY ZEKA İLE İNSAN TERAPİSTİNİN FARKI NEDİR?

Yapay zeka terapileri, duygusal empati sağlayamamalarına rağmen yargılamazlar. Bu, bazı kullanıcılar için rahatlatıcı olabilir, çünkü insan terapistlerinin bile duygusal önyargılara sahip olabileceği bir gerçektir. Ayrıca, kullanıcıların kendilerini açıklamakta daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilirler. Ancak, insan terapistlerin sunduğu derin insan bağlantısı ve deneyimi sağlayamazlar.

YAPAY ZEKA TERAPİLERİNİN GELECEĞİ NEDİR?

Yapay zeka terapileri, ruh sağlığı hizmetlerine daha fazla erişim sağlama potansiyeli taşırlar. Özellikle yerel terapist bulma veya mali sıkıntılar gibi engellerle karşılaşan kişilere yardımcı olabilirler. Ancak, bu teknolojinin daha fazla geliştirilmesi ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için daha fazla çalışma gerekmektedir. Bu nedenle, yapay zeka terapilerinin gelecekte daha fazla rol oynaması beklenirken, insan terapisi ile birleştirilmesi önemlidir.