Özgür Demirtaş’ın yapay zeka eleştirilerine ChatGPT’den yanıt

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yapay zekanın finansal ve ekonomik verileri verirken hata yaptığı eleştirilerine ChatGPT’den yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 19:46
Özgür Demirtaş’ın yapay zeka eleştirilerine ChatGPT’den yanıt
Abone Ol google-news

İktisatçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapay zeka kullananlara tavsiye: ChatGPT ve Bard, Finansal ve Ekonomik verileri verirken çok ciddi hata yapıyorlar. Şimdilik güvenmeyin..” ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise ChatGPT’nin Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın eleştirilerine verdiği yanıtı paylaştı.

Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre ChatGPT, Demirtaş’ın eleştirileri kabul ederek, “Özgür Demirtaş hocamızın görüşünü duydum. Herhangi bir yapay zeka modeli, özellikle finansal ve ekonomik verileri işlerken hatalar yapabilir. Bu tür modellerin sınırlamalarını anlamak ve doğruluklarını teyit etmek önemlidir. Geri bildiriminiz değerli, model geliştikçe daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş söz konusu paylaşımı alıntılayıp gülümseme ifadesi kullanarak, “Kızdığımı anlamış” ifadelerini kullandı.


Player Alanı
ChatGPT Özgür Demirtaş

İlgili Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Türkiye'yi neler bekliyor? Ekonomist Özgür Demirtaş anlattı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Türkiye'yi neler bekliyor? Ekonomist Özgür Demirtaş anlattı
Özgür Demirtaş eski paylaşımını 'N’oldu?' diyerek hatırlattı: Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

Özgür Demirtaş eski paylaşımını 'N’oldu?' diyerek hatırlattı: Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

En Çok Okunan Haberler