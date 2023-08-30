Özgür Demirtaş’ın yapay zeka eleştirilerine ChatGPT’den yanıt
Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yapay zekanın finansal ve ekonomik verileri verirken hata yaptığı eleştirilerine ChatGPT’den yanıt geldi.
İktisatçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapay zeka kullananlara tavsiye: ChatGPT ve Bard, Finansal ve Ekonomik verileri verirken çok ciddi hata yapıyorlar. Şimdilik güvenmeyin..” ifadelerini kullandı.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise ChatGPT’nin Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın eleştirilerine verdiği yanıtı paylaştı.
Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre ChatGPT, Demirtaş’ın eleştirileri kabul ederek, “Özgür Demirtaş hocamızın görüşünü duydum. Herhangi bir yapay zeka modeli, özellikle finansal ve ekonomik verileri işlerken hatalar yapabilir. Bu tür modellerin sınırlamalarını anlamak ve doğruluklarını teyit etmek önemlidir. Geri bildiriminiz değerli, model geliştikçe daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Özgür Demirtaş söz konusu paylaşımı alıntılayıp gülümseme ifadesi kullanarak, “Kızdığımı anlamış” ifadelerini kullandı.
Kızdığımı anlamış :-)https://t.co/YpO6GAOaKn— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 30, 2023
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