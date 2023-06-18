ChatGPT bu sefer Windows 11 için anahtar üretiyor
ChatGPT hakkında her gün yeni bir gelişme olurken, Windows 10 Pro ve Windows 11 Pro için anahtar üretebildiği ortaya çıktı.
Yapabildikleriyle her geçen gün farklı şekilde gündeme gelen ChatGPT'nin şimdi de Windows 10 Pro ve Windows 11 Pro anahtarlarını üretebildiği paylaşıldı.
Bir kullanıcı ChatGPT'ye Windows 10 Pro için anahtar oluşturup oluşturamayacağını espirili bir şekilde sordu cevabı bu şekilde beklemeyen kullanıcı, ChatGPT'den istediğini alarak anahtar listesiyle karşılaştı.
Ancak üretilen bu anahtarlar genel yani işletim sistemini yüklemeyi ya da mevcut sistemi yükseltmeyi sağlıyor. Yani bunlar aktivasyon kodu değil, işletim sistemini kullanmayı ancak sınırlı özellikleriyle ve etkinleştirilmemiş bir modda çalıştırmayı sağlıyor.
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