ChatGPT'nin yazdığı metinleri tespit eden araç geliştirildi

Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:15

Güncelleme: 12.06.2023 - 07:15

Elon Musk'ın da kurucuları arasında yer aldığı ABD merkezli yapay zeka firması OpenAI'ın geliştirdiği sohbet botu, 2022'de kullanıma açıldığından beri akademide kopya tartışmalarına neden oluyor.

Birçok öğrencinin ödevlerini ChatGPT'ye yazdırdığı söylenirken, öğretmenler de ödev tarzlarını değiştirmeye ve yapay zekaya yazdırılan makaleleri tespit etmek için yollar bulmaya çalışıyor.

CHATGPT TARAFINDAN YAZILAN TÜM MAKALELERİ TESPİT EDİYOR!

Independent Türkçe'de yer alan habere göre çok sayıda şirket, ChatGPT'den çıkan yazıları anlayabilecek algoritmalar geliştirmek için birbiriyle yarışıyor. Üstelik bu şirketler arasında OpenAI da var. Şimdiye dek işe yarar bir araç geliştirilebilmiş değil.

Kansas Üniversitesi'nde görev alan araştırma ekibi ise bu sorunun üstesinden geldiklerini öne sürüyor.

Araştırmacılar, hakemli bilimsel dergi Cell Reports Physical Science'ta yayımlanan makalede, geliştirdikleri algoritmaların ChatGPT tarafından yazılan tüm makaleleri yüzde 100 oranında tespit ettiğini yazdı.

Makalenin ortak yazarı Heather Desaire, "Erişilebilir bir yöntem oluşturmak için çok uğraştık" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın yazdığı metinlerle baş etmeye yönelik bir ihtiyaç var ve insanların bu alana katkıda bulunmak için bilgisayar bilimi okumasına gerek yok.

Makalede ChatGPT'nin yazdığı yazıların özelliklerine dair de birkaç ipucu yer alıyor.

Makaleye göre bunlardan ilki, insan yazarların daha uzun paragraflar kaleme alması. Ayrıca insanların daha geniş bir kelime dağarcığıyla daha fazla noktalama işareti kullandığı ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra insan yazarlar, kaleme aldıkları ifadeleri "ancak", "ama" ve "fakat" gibi sözcüklerle biçimlendirme eğiliminde. ChatGPT'nin rakamlar ve alıntılar söz konusu olduğunda hatalar yapabileceği de uyarılar arasında.

Ekibin bundan sonraki adımıysa üretilen tespit modelinin gerçekten de uygulanabilir olup olmadığını belirlemek.

Araştırmacılar modeli daha kapsamlı veri kümeleri ve farklı akademik yazı türleri üzerinde test etmek istiyor.