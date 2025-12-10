Cumhuriyet Gazetesi Logo
Instagram, Reels odağında yeni algoritma sistemini sunuyor

Instagram, Reels odağında yeni algoritma sistemini sunuyor

10.12.2025 21:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Instagram, Reels odağında yeni algoritma sistemini sunuyor

Instagram'ın popüler kısımlarından biri olan Reels için yeni algoritma özelleştirme sistemi sunuluyor.

Meta, Instagram'ın Reels tarafı için yeni algoritma özelleştirme sistemini devreye soktu. Kullanıcılar bu sayede Reels tarafında yer alan videoları kişiselleştirebilecek. Örneğin kullanıcılar bazı videoları daha az görmeyi bazılarını ise daha çok görmeye seçebilecek. 

Yapay zeka altyapısında sunulan özellik kullanıcıların verilerini inceleyerek kişisel bir algoritma oluşturacak. 

Söz konusu algoritmanın daha sonra ana keşif bölümüne de entegre edileceği söylendi. Yeni özellik önerilerin kullanıcılara uygun şekillendirilmesi için sunuldu.

İlgili Konular: #sosyal medya #Instagram #Instagram Reels

İlgili Haberler

Google, akıllı gözlüklerden vazgeçmedi
Google, akıllı gözlüklerden vazgeçmedi Google'ın yıllar önce üretimden kaldırdığı akıllı gözlükleri Gemini ile tekrar hayatımıza giriyor.
Süper kütleli karadelikte benzeri görülmemiş bir patlama keşfedildi
Süper kütleli karadelikte benzeri görülmemiş bir patlama keşfedildi 30 milyon Güneş büyüklüğünde süper kütleli bir karadelikte benzeri görülmemiş bir patlama gözlemlendi.
Lityum-iyon batarya fiyatlarında yeni düşüş: 2025’te rekor seviyeye geriledi
Lityum-iyon batarya fiyatlarında yeni düşüş: 2025’te rekor seviyeye geriledi Global ölçekte lityum-iyon batarya fiyatları, 2025 sonunda yapılan analizlere göre geriledi. Hem endüstri raporları hem sektördeki haberler, bu eğilimin elektrikli araçlardan enerji depolamaya kadar uzanan geniş bir etki yaratabileceğine işaret ediyor.