Instagram, Reels odağında yeni algoritma sistemini sunuyor

Meta, Instagram'ın Reels tarafı için yeni algoritma özelleştirme sistemini devreye soktu. Kullanıcılar bu sayede Reels tarafında yer alan videoları kişiselleştirebilecek. Örneğin kullanıcılar bazı videoları daha az görmeyi bazılarını ise daha çok görmeye seçebilecek.

Yapay zeka altyapısında sunulan özellik kullanıcıların verilerini inceleyerek kişisel bir algoritma oluşturacak.

Söz konusu algoritmanın daha sonra ana keşif bölümüne de entegre edileceği söylendi. Yeni özellik önerilerin kullanıcılara uygun şekillendirilmesi için sunuldu.