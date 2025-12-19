ChatGPT'nin mobil uygulamasında kullanıcı harcamaları rekor kırdı

ChatGPT'nin küresel kullanıcı sayısı sürekli artarken mobil uygulamasında kullanıcıların 3 milyar dolara yaklaştığı açıklandı. Yapay zeka rekabetinde öne çıkan OpenAI, yeni modellerini yayınlamaya devam ederken, mobil uygulamasından rekor kırıldı.

ChatGPT'nin hem iOS hem de Android uygulamalarının toplam kullanıcı harcamalarının önemli bir kısmı 2025 yılı boyunca yapıldı.

Appfigures tarafından yapılan değerlendirmeye göre ChatGPT'nin mobil uygulamasında aktif olarak 2,48 milyar dolar harcandı.

Mobil uygulama ilk 2023 yılında karşımıza çıktı ve kullanıcı harcamaları ise 42,9 milyon dolarken, 2024 yılında 487 milyon dolara kadar çıkmıştı. 2025 yılında ise muazzam bir ivme yakalandı.