Cumhuriyet Gazetesi Logo
ChatGPT'nin mobil uygulamasında kullanıcı harcamaları rekor kırdı

ChatGPT'nin mobil uygulamasında kullanıcı harcamaları rekor kırdı

19.12.2025 19:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ChatGPT'nin mobil uygulamasında kullanıcı harcamaları rekor kırdı

ChatGPT'nın mobil uygulamasını milyonlarca kişi aktif olarak kullanıyor. Yapılan açıklamaya göre mobil uygulamada 3 milyar dolara yakın harcama yapıldı.

ChatGPT'nin küresel kullanıcı sayısı sürekli artarken mobil uygulamasında kullanıcıların 3 milyar dolara yaklaştığı açıklandı. Yapay zeka rekabetinde öne çıkan OpenAI, yeni modellerini yayınlamaya devam ederken, mobil uygulamasından rekor kırıldı. 

ChatGPT'nin hem iOS hem de Android uygulamalarının toplam kullanıcı harcamalarının önemli bir kısmı 2025 yılı boyunca yapıldı. 

Appfigures tarafından yapılan değerlendirmeye göre ChatGPT'nin mobil uygulamasında aktif olarak 2,48 milyar dolar harcandı. 

Mobil uygulama ilk 2023 yılında karşımıza çıktı ve kullanıcı harcamaları ise 42,9 milyon dolarken, 2024 yılında 487 milyon dolara kadar çıkmıştı. 2025 yılında ise muazzam bir ivme yakalandı. 

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT #OpenAI ChatGPT #ChatGPT mobil uygulama

İlgili Haberler

Bilim dünyasına göre yapay zeka çalışma hayatını yeniden şekillendirecek
Bilim dünyasına göre yapay zeka çalışma hayatını yeniden şekillendirecek Bilim insanları, çalışma hayatında etkisini hızla hissettiren yapay zeka teknolojilerinin çalışma hayatını yeniden şekillendireceğini ve çalışanlara yeni roller ile sorumluluklar yükleyeceğini öngörüyor.
App Store'da reklam sayısı artırılacak
App Store'da reklam sayısı artırılacak App Store'daki reklamların sayısının artırılacağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Bir süredir konuşulan konu Apple tarafından doğrulandı.
OpenAI, otonom kodlama modeli GPT-5.2-Codex'i duyurdu
OpenAI, otonom kodlama modeli GPT-5.2-Codex'i duyurdu OpenAI, farklı alanlarda kulanılması adına yeni modeller geliştiriyor. Profesyonel yazılım mühendisliği ve savunma amaçlı siber güvenlik için geliştirilen yeni otonom kodlama modeli GPT-5.2-Codex'i tanıttı.