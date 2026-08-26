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ChatGPT'nin 'zamanlama' özelliği her kullanıcıya açıldı

ChatGPT'nin 'zamanlama' özelliği her kullanıcıya açıldı

26.08.2026 19:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ChatGPT'nin 'zamanlama' özelliği her kullanıcıya açıldı

ChatGPT'de ücret ödeyen abonelere sunulan zamanlanmış görevler özelliğini artık diğer kullanıcılar da kullanabilecek.
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OpenAI, ChatGPT odaklı bazı özellikleri yalnızca ücret ödeyen abonelerine sunuyor. Ancak yeni verilen kararla abonelere sunlan görev zamanlama özelliği artık diğer kullanıcılara da sunuluyor. Bu özellik ile kullanıcılar istedikleri zaman için komut zamanlayabilecek ve bu komutları da başkalarıyla paylaşabilecek. 

Ücretsiz hesap kullanıcıları sistem ile en fazla 3 farklı görevi planlayabiliyor. Böylelikle belirli zamanlarda yapılması gereken tekrarlayan işleri yapay zeka kullanıcı için hallediyor.

Özellik ile kullanıcılar günlük gelişmelerden haberdar olmak için hatırlatma talimatı hazırlayabiliyor. E-posta izleme aracı için özet ve zamanlama veya isterseniz o sırada gündem olan konu başlıkları ile ilgili gelişmeler için ayarlama yapabiliyorsunuz.

Öte yandan ChatGPT Plus ve üstü abonelikler kullanan kişiler için yapay zekayı Gmail, Slack ve GitHub hesaplarıyla ilişkilendirme imkanı sunuldu.

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT

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