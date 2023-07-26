ChatGPT, ödev yapılmasını engelleyen özelliği kaldırdı
ChatGPT'nin makale yazabildiğini biliyoruz. Pek çok kişi özellikle öğrenciler bu durumu kötüye kullandığı için bir özellik getirilmişti. Şimdi bu kaldırıldı.
ChatGPT belki de 2023 yılının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Pek çok kişinin işlerini ve ödevlerini halletmesini sağlayan bu yapay zeka destekli araç, kötüye kullanılmaya başlayınca bir özellik getirilmişti. OpenAI, bir makalenin insanın elinden mi yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını anlamaya yarayan sınıflandırıcı aracını kaldırdı.
Bunun arkasında ise aracın doğruluk oranının beklenenden düşük olduğu yatıyor.
Sınıflandırıcı aracına ihtiyaç, öğrencilerin bitirme tezlerini ChatGPT'ye yazdırmaya çalışması ya da haber sitelerinin haberleri buradan oluşturmasından doğmuştu.
Şimdi ise bu aracın yetersiz olduğu istendiği gibi çalışmadığı gerekçesiyle kaldırıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
20 Temmuz 2023 itibarıyla, Sınıflandırıcı artık kullanılamıyor. Bunun nedeni düşük doğruluk oranı. Geri bildirimleri dahil etmek için çalışıyoruz ve şu anda metin için daha etkili kaynak teknikleri araştırıyoruz. Kullanıcıların işitsel veya görsel içeriğin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini anlamalarını sağlayan mekanizmalar geliştirip dağıtma taahhüdünde bulunuyoruz.
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