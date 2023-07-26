ChatGPT, ödev yapılmasını engelleyen özelliği kaldırdı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:08

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:08

ChatGPT belki de 2023 yılının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Pek çok kişinin işlerini ve ödevlerini halletmesini sağlayan bu yapay zeka destekli araç, kötüye kullanılmaya başlayınca bir özellik getirilmişti. OpenAI, bir makalenin insanın elinden mi yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını anlamaya yarayan sınıflandırıcı aracını kaldırdı.

Bunun arkasında ise aracın doğruluk oranının beklenenden düşük olduğu yatıyor.

Sınıflandırıcı aracına ihtiyaç, öğrencilerin bitirme tezlerini ChatGPT'ye yazdırmaya çalışması ya da haber sitelerinin haberleri buradan oluşturmasından doğmuştu.

Şimdi ise bu aracın yetersiz olduğu istendiği gibi çalışmadığı gerekçesiyle kaldırıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi: