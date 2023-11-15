ChatGPT Plus üyelikleri durduruldu!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 15.11.2023 - 17:28

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman tarafından duyurulan ChatGPT Plus hizmeti için yeni kayıtların geçici olarak durdurulma kararı alındığını açıklandı. Altman yoğun talep ve standartlara uyum sağlamak için zaman gerektiği için bu kararın alındığını açıkladı.

Geçen hafta OpenAI kullanıcılara ChatGPT'nin özelleştirilmiş model oluşturma imkanını kullanıcılara sunacağını açıklamıştı. Bu sayede de kullanıcılar sadece kodlama üzerinde uzmanlaşmış ChatGPT modellerini tasarlayabilecekti. Aynı zamanda kullanıcılar açılan GPT mağazası sayesinde bu modelleri paylaşabilecek ve buradan da gelir elde edebilecekler. Yani ChatGPT kendine Apple'ın App Store'u veya Google'ın PlayStore'u gibi bir mağaza sistemi kuruyor.

Şirketin bu kararı almasındaki en büyük neden ise son zamanlarda artan ChatGPT tabanlı chatbotların olduğu tahmin ediliyor. ChatGPT, chatbot sistemini kontrol altına alarak çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasını engellemeyi hedefliyor.