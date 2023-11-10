ChatGPT saldırı altında: Sunucu sıkıntıları yaşanıyor
OpenAI, son 24 saat içinde API ve ChatGPT hizmetlerine yönelik olan DDoS saldırıları nedeniyle "periyodik kesintiler" yaşandığını açıkladı.
ChatGPT'nin sahibi OpenAI DDoS saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Şirket bugün erken saatlerde bu saldırıların devam eden dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırıları ile bağlantılı olduğunu doğruladı.
OpenAI, 11 saat önce yayınlanan olay raporundaki güncellemesinde, "Bir DDoS saldırısını yansıtan anormal bir trafik modeli nedeniyle periyodik kesintilerle uğraşıyoruz. Bunu hafifletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Bu sorunlardan etkilenen kullanıcılar, "bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor" hataları ve ChatGPT sorgularına "Yanıt oluştururken bir hata oluştu" mesajlarıyla karşılaşıyor.
OpenAI, bu DDoS saldırılarını henüz üstlenmemiş olsa da, Anonymous Sudan olarak bilinen hacker grubu üstlendi.
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