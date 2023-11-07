ChatGPT'nin haftalık 100 milyon aktif kullanıcısı var!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:01

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:01

ChatGPT, 2023 yılının belki de en çok konuşulan konusu oldu. Pek çok şirket bünyesine entegre ettiği sohbet botunu geliştiriyor ancak asıl duyurular OpenAI tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen geliştirici konferansında ChatGPT'nin geleceğine yönelik önemli duyurular geldi.

OpenAI CEO'su Sam Altman, ilk geliştirici konferansında yapay zeka alanına yönelik önemli noktalara değindi.

CHATGPT'NİN KISA SÜRE İÇİNDE DAHA FAZLA KULLANICIYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Burada GPT-4 Turbo'nun tanıtılmasının yanı sıra popüler yapay zeka aracı ChatGPT'nin haftalık ne kadar kullanıcıya ulaştığı da açıklandı. Bu kapsamda 2 milyon geliştirici ve yüzlerce büyük şirketin kullandığı ChatGPT'nin haftalık 100 milyon kullanıcısı var.

1 yıl önce kullanıma açılan ChatGPT için önemli bir başarı olarak gösterilen bu kullanıcı sayısının aracın geliştirildikçe daha da artması bekleniyor.

Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise Fortune 500 şirketlerinin 460'ının OpenAI'nin ürünlerini kullanıyor olması.