Meme kanseri tanısında yapay zeka dönemi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:01

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:14

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Senoloji Merkezinde bulunan mamografi cihazı ile üç boyutlu görüntüleme ve kontrastlı mamografi işlemleri yapılıyor. Elde edilen görüntülemeler, yapay zeka ile taranarak radyolog için ikinci bir göz oluyor ve meme kanseri tanısında hızlı ve güvenilir sonuçlar elde ediliyor.

Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Erken tanı için de teknoloji ve yazılımlar ön plana çıkıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Senoloji Merkezi, teknoloji ve yapay zekayı kullanarak hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etmeyi amaç ediniyor. Merkezde kullanılan mamografi cihazı ile üç boyutlu görüntüleme ve kontrastlı mamografi işlemleri uygulanırken, hem kontrastsız hem de kontrastlı mamografilerde şüpheli görülen lezyonlar için stereotaktik biyopsi ve vakum biyopsisi yapılıyor.

Cihaz ile elde edilen görüntülemeler, yüzde 92-94 hassasiyete sahip yazılımla taramadan geçiyor. Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı yazılım sayesinde eldeki görüntülemeler, iyi huylu ve kötü huylu milyonlarca lezyon görüntüsü ile karşılaştırılıyor. Yapay zeka, radyoloğa ikinci bir göz olarak meme kanseri tanısında hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilmesine destek oluyor.

ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME

Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şahin, “Senoloji merkezimizde üç boyutlu tomosentez görüntüleri alabilen mamografi cihazı kullanılıyor. Üç boyutlu görüntüleme, özellikle yoğun meme dokusu olan hastalarda bize fazla bilgi veriyor ve düşük doz radyasyonla adeta tomografik görüntülerini alıyor. Cihaz aynı zamanda kontrastlı mamografi işlemleri de yapabiliyor. Kontrastlı mamografi işlemi, özellikle meme MR’ı için MR cihazına giremeyen hastalarda ciddi bir alternatif. İzmir’de öncü olduğumuz bu cihazla ayrıca, hem kontrastsız hem de kontrastlı mamografilerde şüpheli gördüğümüz lezyonları hastaya zarar vermeden gerek stereotaktik gerek vakum biyopsi yöntemleriyle biyopsi yapabiliyoruz” dedi.

Meme görüntülemede en büyük sıkıntılardan birinin mamografide ağrı olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şahin, “Ağrı problemi, mamografi sırasındaki sıkıştırma nedeniyle olur. Bu cihazla sıkıştırmayı hastanın kendi kontrolüne verebilen bir mekanizmamız var. Hasta memeyi kendi sıkıştırıyor ve canı daha az yanıyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKA RADYOLOĞA İKİNCİ BİR GÖZ OLUYOR

Rutin olarak görüntüleri elde ettikten sonra lisanslı FDA ve CE onaylı yazılımı kullandıklarını ifade eden Şahin, “Bu yazılım, yüzde 92-94 hassasiyete sahip. Her memeyi yapay zeka sistemi tanıyor ve radyoloğa ikinci bir bakış açısı sağlıyor. Yapay zeka, doku tanısıyla kanıtlanmış iyi huylu ve kötü huylu milyonlarca görüntüyü hafızasında saklıyor. Önündeki mamografi sonucu ile karşılaştırıyor ve çok kısa sürede sonucu veriyor. Özellikle meme dokusunun içine saklanmış lezyonları bulabilmek için yapay zeka yazılımları son derece önemlidir ve yüzde 90 üzerinde hassasiyeti vardır” bilgisini verdi.