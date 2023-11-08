YouTube yapay zekası ortaya çıktı! İşte YouTube'un yapay zekasının yapabildikleri

Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:52

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:52

YouTube, kullanıcı etkileşimini artırmak ve içeriğin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla yapay zeka destekli iki yeni özelliği test ediyor. Bu özellikler, şu an deneysel bir aşamada ve sınırlı sayıda YouTube Premium üyesi tarafından kullanılabiliyor.

YouTube'un yapay zeka aracının iki ayrı özelliği bulunuyor. Bunlar Yorum Konuları ARacı ve Diyalogsal Yapay Zeka aracı olarak ayrılıyor.

Yorum Konuları Aracı, özellikle uzun yorum bölümlerinde gezinmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor. YouTube, yapay zeka teknolojilerini kullanarak yorumları otomatik olarak tanımlayarak ve ilgili temalara veya konulara göre düzenleyerek izleyicilere yardımcı oluyor. Bu sayede izleyiciler belirli tartışmaları hızlıca bulabilirken, içerik üreticileri de izleyicileriyle belirli konular hakkında daha kolay etkileşime geçebiliyor.

Öte yandan, Diyalogsal Yapay Zeka Aracı, video oynatma sırasında gerçek zamanlı etkileşimleri destekleyerek izleyici etkileşimini daha da artırıyor. İzleyiciler, video hakkında sorular sorabilir, ilgili içerikler için öneriler alabilir ve hatta eğitim videolarını anlamalarını artırmak için sınavlara girebiliyor. Bu özellik ile birlikte video izleme deneyiminin daha zengin hale getirilmesi ve daha fazla etikileşim sağlamak hedefleniyor.