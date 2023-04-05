ChatGPT ücretsiz Windows yaptı

OpenAI tarafından geliştirilen metin tabanlı yapay zeka ChatGPT son zamanlarda birçok alanda kullanılmaya başlandı. Makaleler, kitaplar ve kod yazma gibi alanlarda kullanılan ChatGPT, şimdi ise Windows ürün anahtar kodu üretti.

Bir Youtuber tarafından ChatGPT kullanılarak Windows 95 etkinleştirme kodu üretildi. OpenAI, ChatGPT’de yasa dışı işlemlerin gerçekleşmemesi için büyük önlemler alıyor. Ancak Youtuber yapay zekayı kandırarak Windows 95 ürün kodunu üretmeyi başardı. 30 adet üretilen koddan yalnızca 1 tanesi Windows 95’i etkinleştirdi.

CHATGPT'DEN WİNDOWS KODU ÜRETMEK YASAL MI?

ChatGPT kullanılarak Windows etkinleştirme kodunu üretmenin yasal olmadığı biliniyor. Bu yüzden de sözkonusu Youtuber, desteği kesilen Windows 95 versiyonunda kodu üretti.