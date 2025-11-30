ChatGPT'ye reklam gelebilir

Dünyanın en aktif kullanılan yapay zekası olan ChatGPT'ye yönelik yeni bir reklam durumu ortaya çıktı. ChatGPT'nın sınırlı özellikler sunulan ücretsiz sürümü olduğu gibi farklı premium sürümleri de var ancak OpenAI, ChatGPT üzerinden daha fazla kar elde etmek istiyor. Bunun için de reklama başvuracağı konuşuluyordu.

ChatGPT'nin Android uygulamasının son beta sürümünde fark edildiği üzere uygulamaya reklam gelebilir.

Zaten bir süredir beklenen bir adım olan bu reklam eklemesi kodlarda yer alan 'arama' kısmında yapılan değişikliği içeriyor. Burada yer alan ifadeler reklamlara ait ürün ve bağlantıların yatay formatta ve kaydırılabilir şekilde verilecek cevabın altında ya da üstünde yer alabilir.

Özelliğin test edildiği ancak şirket tarafından bu eklemenin resmen onaylanmadığı bildiriliyor.