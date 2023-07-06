ChatGPT'nin sahibi süper zeki yapay zekâları durdurmak için ekip kuruyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:11

Güncelleme: 06.07.2023 - 13:11

ChatGPT'nin sahibi kâr amacı gütmeyen yapay zekâ şirketi OpenAI, süper zeki yapay zekâların potansiyel risklerini önlemek amacıyla özel bir ekip kurma kararı aldığını açıkladı.

OpenAI, süper zeki yapay zekâların on yıldan daha kısa bir süre içerisinde geliştirileceğini ifade etti. Şirket, süper zeki yapay zekâların muazzam gücünün aynı zamanda potansiyel tehlikeleri beraberinde getirebileceği ve insanlığın güçsüzleşmesine ve hatta tükenmesine yol açabileceği konusunda uyardı.

Oluşturulan yeni ekip OpenAI Baş Bilim İnsanı Ilya Sutskever ve araştırma laboratuarının uyum başkanı Jan Leike tarafından yönetilecek. OpenAI ayrıca, yapay zekâların güvenli kullanımını sağlamak için insani değerlerle uyumlu olmasını hedefleyen bir sistem hazırlayacağını da açıkladı. Bu sistemin hazırlanması için şirket iş gücünün yüzde 20'sini ayıracağını da belirtti. OpenAI, hedeflerinin oldukça zor olduğunu ve başarılı olmama ihtimalinin bulunduğunu belirtti.