ChatGPT’nin yeni özelliği: Yapay zekada kamera ve canlı video dönemi başlıyor... ChatGPT kamera özelliği nedir? Nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:53

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:53

OpenAI, yapay zeka teknolojilerinde çığır açmaya devam ediyor. ChatGPT’ye kazandırılan yeni bir özellik sayesinde, kullanıcılar artık kamera aracılığıyla yapay zeka ile daha interaktif bir şekilde etkileşim kurabilecek. Bu heyecan verici yenilik, OpenAI’nin 12 Aralık’ta gerçekleştirdiği etkinlikle tanıtıldı ve 19 Aralık itibarıyla ChatGPT Plus ve Pro abonelerine sunulacak.

YAPAY ZEKANIN KAMERALI İLETİŞİM DÖNEMİ

Yeni özellikle birlikte, ChatGPT artık akıllı telefon kameralarını kullanarak görselleri analiz edebilecek ve bu doğrultuda kullanıcılara anlık rehberlik sağlayabilecek. Örneğin, kahve yapmak isteyen bir kullanıcı, adım adım tarif alabilir ya da nesneler hakkında detaylı bilgi edinebilir. Üstelik bu özellik, süreçleri gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor ve yanıtlarını duruma göre özelleştiriyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni kamera destekli video özelliği, 19 Aralık itibarıyla ChatGPT Plus ve Pro abonelerine sunulacak. OpenAI, Ocak 2024’te bu özelliği kurumsal ve eğitim müşterileriyle de buluşturmayı planlıyor.

TANITIMDA BAŞKA NELER DUYURULDU?

Bu yenilik, OpenAI’nin 12 günlük ürün tanıtım etkinliklerinde duyurduğu en dikkat çekici geliştirmelerden biri oldu. Aynı etkinlikte, daha üst düzey hizmetler sunan ChatGPT Pro abonelik seçeneği ve “Sora” adını taşıyan yeni bir yapay zeka video üretim aracı da tanıtıldı.

YAPAY ZEKADA YENİ SEVİYE

OpenAI’nin yeni özelliği, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için yapay zeka deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Canlı video akışı üzerinden etkileşim kurarak kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu teknoloji, mesaj yanıtlamadan tarif rehberliğine kadar birçok alanda işlevsellik sunuyor.

Editör notu: OpenAI’nin bu yeniliği, yapay zekanın hayatımızdaki rolünü daha interaktif ve kullanışlı bir boyuta taşıyacağına işaret ediyor. Kamera desteğiyle günlük yaşamın birçok alanında yardımcı olabilecek bu özellik, yapay zekanın insan hayatıyla daha derin bir entegrasyon sağlayacağını ve kullanım alanlarını genişleteceğini gösteriyor. Teknolojinin bu evrimi, bireysel kullanıcıların yanı sıra işletmeler için de yeni fırsatlar sunabilir.