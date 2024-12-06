ChatGPT Pro'yu tanıtan OpenAI'den Türk Bilim İnsanı Derya Unutmaz'a büyük onur

Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:04

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:26

Yapay zekanın en ileri düzeydeki modellerine erişim sağlayan ChatGPT Pro 5 aralık tarihinde çıktı. Özellikle araştırmacılar ve mühendisler için büyük yenilikler sunuyor. OpenAI'nin en akıllı modelleri olan o1 ve GPT-4'e sınırsız erişim sağlayan bu yeni abonelik planı, kullanıcıların daha karmaşık ve kritik sorunlara daha doğru çözümler üretebilmesine olanak tanıyor. Başarılı araştırmacı Derya Unutmaz, ChatGPT Pro'nun geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayarak Türk ismini yapay zeka dünyasında gururlandırdı.

YAPAY ZEKA ALANINDA TÜRK İMZASI

OpenAI, yapay zeka ve tıbbi araştırmalarda ilerleme kaydetmeyi amaçlayarak, ABD'deki önde gelen tıp araştırmacılarına 10 ChatGPT Pro hibesi vereceğini duyurdu. Bu hibeler, sağlık ve biyomedikal alanlarda yenilikçi araştırmalar yapan isimlere sunulacak ve insanlığa fayda sağlayacak projelere katkı sağlamayı hedefliyor. Bu prestijli hibelerden biri, Türk araştırmacı Derya Unutmaz’a verilecek.

OpenAI'nin duyurduğu diğer isimlerde sırasıyla Catherine Brownstein, Justin Reese, Rhoda Au oldu. Catherine Brownstein, Boston Çocuk Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak, nadir ve öksüz hastalıklar için yeni genlerin keşfi üzerine çalışmalar yapıyor. Justin Reese, Berkeley Lab’da bilgisayar araştırma bilimcisi olarak, biyomedikal verileri analiz ederek insan hastalıklarına dair yeni bilgiler üretiyor. Rhoda Au, Boston Üniversitesi’nde yaşlanma ve bunama üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çekiyor.

CHATGPT PRO'YA DAİR AYRINTILAR

O1 pro modunun matematik, fen ve kodlama gibi zorlu alanlarda gösterdiği üstün performans, ChatGPT Pro, kullanıcılarının daha uzun süre düşünen ve doğru yanıtlar üreten yapay zeka araçlarına sahip olmasını sağlarken Unutmaz’ın bu sürece dahil olması Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yerini güçlendirdi.ChatGPT Pro'nun sunduğu avantajlar, yalnızca teknolojiye dair gelişmeleri hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte daha hesaplama yoğun görevleri de devreye alacak.

YÜKSEK FİYAT, YÜKSEK ÖZELLİKLER

Bu yenilikçi özelliklerin yüksek bir fiyatla sunulacağı belirtiliyor. Aylık 200 dolarlık fiyat, Türkiye’de minimum 7.000 TL’lik bir ücretle kullanılabilir olacak. Bu, mevcut ChatGPT Plus aboneliğine kıyasla on kat daha yüksek bir ücret anlamına geliyor.

DERYA UNUTMAZ KİMDİR?

Derya Unutmaz 1991 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İsviçre’de Novartis’te bağışıklık bölümünde doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Daha sonra İtalya’da Novartis ve Chiron’un İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsüne geçmiş ve 1996’ya kadar çalışmalarını burada sürdürmüştür. 1996’dan 1999’a kadar ise New York Üniversitesi Howard Hughes Medical and Skirball Enstitüsü’de doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Bugüne kadar 22 binden fazla atıf alan Derya Unutmaz 2014 yılından itibaren ABD’nin Connecticut’taki 1600 kişinin çalıştığı Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak görev yapmaktadır.