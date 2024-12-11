Yapay zekaya göre Dünya Savaşı'nda en fazla hasar olacak ülkeler: ChatGPT'ye sorduk: Türkiye kaçıncı sırada?

11 - KANADA

Her ne kadar NATO üyesi ve ABD’ye komşu olsa da geniş yüzölçümü ve düşük nüfus yoğunluğu nedeniyle askeri açıdan dağınık bir hedef. Enerji hatları önemli olmakla birlikte öncelikli saldırı noktası değil. Muhtemel hasar daha çok ekonomik ve dolaylı etkiler şeklinde kalabilir.