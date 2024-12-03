ChatGPT’ye reklam geliyor: OpenAI’dan yeni gelir modeli hamlesi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:09

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:09

OpenAI, ChatGPT’nin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla platforma reklam eklemeyi planlıyor. Şirketin Finans Direktörü Sarah Friar’ın açıklamalarına göre, özellikle ücretsiz kullanıcıları hedef alan bir reklam modeli üzerinde çalışılıyor.

REKLAM STRATEJİSİ GÜNDEMDE

Halihazırda API abonelikleri ve ChatGPT Plus hizmetiyle gelir elde eden OpenAI, ücretsiz kullanıcılar için reklam gösterimine geçebilir. Friar, reklamların entegre edilmesi durumunda dikkatli bir planlama yapılacağını vurguladı. Reklamların ne zaman ve nasıl devreye alınacağı konusunda kesin bir tarih belirtilmese de, bu adımın “kaçınılmaz” olduğuna dikkat çekti.

GOOGLE VE İNSTAGRAM’DAN ÖNEMLİ TRANSFERLER

Reklam stratejisinin şekillendirilmesinde, Google’ın arama reklam ekibinden transfer edilen Shivakumar Venkataraman ve Instagram’ın eski ürün direktörü Kevin Weil gibi isimlerin etkili olması bekleniyor. Bu transferler, OpenAI’ın dijital reklamcılık konusunda ciddi adımlar atacağının sinyallerini veriyor.

Sarah Friar, reklamlardan önce farklı finansman stratejilerinin de değerlendirildiğini söyledi. Ancak reklamların yakın zamanda platformda görünür hale gelebileceğini belirtti. Bu hamle, teknoloji şirketlerinin ücretsiz hizmetlerini sürdürebilir kılmak için yeni gelir kaynakları arayışında olduğunun bir göstergesi.

KULLANICI DENEYİMİ ENDİŞELERİ

Reklamların, ChatGPT kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği ve gizlilik konusunda endişelere yol açıp açmayacağı ise merak konusu. OpenAI’ın bu süreçte kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak, dengeli bir reklam modeli geliştirmesi bekleniyor.

ChatGPT’ye reklam eklenmesi, yapay zeka tabanlı hizmetlerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.