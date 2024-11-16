ChatGPT Search nedir? ChatGPT Search Google'dan daha mı iyi?
Kısa bir süre önce ChatGPT içinde ”ChatGPT search” adı verilen yenilikçi bir özellik ve bu işlevi doğrudan kullanıcıların tarama deneyimine getiren bir Chrome tarayıcı uzantısını tanıtıldı. Peki, ChatGPT Search nedir? ChatGPT Search Google'dan daha mı iyi?
ChatGPT içinde ”ChatGPT search” adı verilen yenilikçi bir Google uzantısı yayınladı. Peki, ChatGPT Search nedir? ChatGPT Search Google'dan daha mı iyi?
CHATGPT SEARCH NEDİR?
ChatGPT search, OpenAI’ın yapay zekayı arama ile birleştirmedeki en son yeniliğidir, ChatGPT’nin soruları doğrudan ve konuşmaya dayalı yanıtlarla cevaplamasını sağlar. Bağlantıları anahtar kelimelere göre indeksleyen ve sıralayan geleneksel arama motorlarının aksine ChatGPT arama, ilgili bilgileri tek bir yanıtta sentezler. Bing’in gerçek zamanlı verilerine erişim sayesinde ChatGPT güncel olaylar, spor skorları, haberler ve çok daha fazlasıyla ilgili soruları yanıtlayabilir ve üretici yapay zekanın dil becerilerini güncel web içgörüleriyle birleştirebilir.
CHATGPT SEARCH NASIL ÇALIŞIYOR?
Bir soru sorduğunuzda, ChatGPT amacı yorumlar ve ilgili verileri almak için birincil arama motoru olarak Bing’i kullanır. Bu, ChatGPT’nin en son haberlerden sektör içgörülerine kadar her konuda taze bilgi almasını sağlar. ChatGPT, bir bağlantı listesi göstermek yerine Bing’den aldığı verilerin kalitesini ve alaka düzeyini değerlendirerek bilgileri tek bir yanıtta sentezler.
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