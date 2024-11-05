iPhone kullanıcıları ChatGPT'yi sınırsız kullanamayacak

Yayınlanma: 05.11.2024 - 18:16

Güncelleme: 05.11.2024 - 18:16

Apple Intelligence özellikleri merakla beklenirken yeni ortaya çıktığı kadarıyla Siri ile ChatGPT entegrasyonunda bir kısıtlama olacak. iOS 18.2 ile kullanıma açılacak enterasyonda kullanıcıların sınırsız bütün özellikleri kullanabilmesi için ChatGPT Plus abonesi olması gerekecek.

APPLE INTELLIGENCE İLE GELECEK CHATGPT ENTEGRASYONU

Apple Intelligence'ın desteklendiği iPhone'larda merakla beklenen Siri ve ChatGPT entegrasyonunun tüm özelliklerine ChatGPT Plus aboneliği satın alınarak ulaşılacak olması ilerleyen dönemde OpenAI'ya yarayacak gibi duruyor.

iOS 18.2 güncellemesi geldikten sonra Ayarlar bölümünde belirli bölgelerdeki kullanıcılar, ChatGPT ile ilgili bir kısım da görecekler. Burada kullanıcılara Siri entegrasyonu kapsamında ChatGPT'nin ne kadar kullanıldığı görülebilecek. Günlük limiti aşan kullanıcılar ise ChatGPT'nin temel versiyonunu kullanmaya devam edecek ya da isterlerse ChatGPT Plus aboneliği başlatabilecekler.