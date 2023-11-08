Chrome için belli kullanıcılara sunalan özellik herkese açıldı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:29

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:29

Google Chrome kısa bir süre önce kısıtlı kullanıcı ile kullanıma açtığı özelliği herkese sundu. Bu sayede fazla sayıda sekme açan ve kullanan kullanıcılar hangi sekmenin ne kadar bellek harcadığını görebilecek.

Bunun kullanımı da oldukça kolay. Kullanıcılar fare imlecini sekmeye yaklaştırdığında tıklamasına gerek kalmadan sayfanın kullandığı bellek bildirilecek. Şu şekilde görünüyor:

Bu bir süredir bekleniyordu ve kullanıcılar tarafından da sevildi. Çünkü onlarca sekme ile çalışan kişiler, bu sekmelerin ne kadar bellek yediğini kolayca öğrenmek istiyordu.