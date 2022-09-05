Chrome kullanıcılarının mutlaka yapması gereken güncelleme
İnternet aleminin uzun bir süredir en popüler tarayıcısı olan Google Chrome’da bir güvenlik açığı bulunduğu için yeni bir güncelleme yayımlandı.
Google Chrome milyonlarca aktif kullanıcısıyla sadece en popüler kullanılan tarayıcı değil aynı zamanda kötü niyetli kişilerin de hedefe aldığı bir savaş alanı. Haliyle her güncelleme kullanıcılara daha güvenli bir tarayıcı kullanımı sunuyor.
Sadece Chrome değil, diğer tarayıcıları kullananlar da dikkat etmeli
Kısa bir süre önce Windows, macOS ve Linux için ‘105.0.5195.102’ sürümünü aktif edilen Chrome’da bu sayede mevcut güvenlik sorunları da ortadan kalkmış oluyor. Güvenlik açığı, CVE-2022-307 adlandırılıyor ve kötü niyetli kişiler tarafından bir süredir aktif bir şekilde kullanılıyor. Bazılarının duymuş olabileceği gibi bu açık, zero-day vulnerability, olarak geçiyor.
Google bu son açıkla beraber Chrome özelinde altıncı kritik güvenlik açığını kapatmış oldu. Öte yandan yukarıda bahsettiğimiz açık daha fazla Chrome kullanıcısını etkiliyor gibi dursa da Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi gibi tarayıcıları kullanan kişilere de zarar verebilir. Bu yüzden söz konusu tarayıcılardan birini kullanıyorsanız mutlaka son güvenlik güncellemesini yapın.
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