Android kullanıcıları dikkat: İki uygulamada 'trojan' tespit edildi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:25

Bünyesinde kötü amaçlı yazılım (trojan) barındıran mobil uygulamalara günden güne yenileri ekleniyor. Son olarak Google Play Store’daki iki antivirüs uygulamasında SharkBot adlı bir trojan tespit edildi.

Uzmanlar bu yazılımların vakit kaybetmeden kaldırılmasını öneriyor.

ANDROID KULLANICILARINA SHARKBOT TROJAN UYARISI

ShiftDelete'in haberine göre; SharkBot, ilk olarak Ekim 2021‘de tespit edildi. Bankacılık truva atı olarak tanımlanan kötü amaçlı yazılım, TeaBot, FluBot ve Oscorp (UBEL) gibi çok faktörlü kimlik doğrulama kriterlerini atlama yeteneğine sahip. Aynı zamanda sızmış olduğu akıllı telefonlardan para transferi için kimlik bilgilerini çalabiliyor.

KALDIRILSA BİLE...

Trojan, Google Play Store‘dan kaldırılsa da bir süre sonra farklı bir uygulamanın içerisine gizlenerek kullanıcıları tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak iki uygulamada daha söz konusu trojan tespit edildi.

Fox IT tarafından yayımlanan blog gönderisinde toplamda 60 binden fazla indirilen Mister Phone Cleaner ve Kylhavy Mobile Security adlı iki yazılımın büyük tehlike arz ettiği ve bünyelerinde SharkBot adlı trojan barındırdığı açıklandı.

İki uygulama vakit kaybetmeden Google Play Store’dan kaldırıldı, ancak daha önce cihazlarına indirmiş olan kullanıcılar için tehlikenin devam ettiği belirtildi.