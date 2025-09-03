Çiçek poleninden kağıt üretmenin bir yolu bulundu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 19:47:00
Bilim insanları, ağaçları kesmeden kağıt üretmenin sıra dışı bir yolunu buldu: Çiçek polenlerinden kağıt üretmek artık mümkün.

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesinde (NTU) yürütülen araştırmalar, polenden kağıt elde etmek adına önemli bir gelişme sağladı.

Klasik yöntemde kağıt üretmek için ağaç gövdeleri kullanılıyor ve bu da ağaç kesimi anlamına geliyor. Endüstriyel olarak bu işi yapan şirketler geniş alanlara ağaç dikip kesim yaparak belli bir döngü oluşturuyorlar ancak bu süreç zaman ve yoğun emek gerektirdiği için, kağıt üretiminin de yüksek maliyetli olmasına sebep oluyor.

Chip'te yer alan ayrıntılara göre Nanyang Teknoloji Üniversitesindeki ekip, bitkisel dünyada "elmas" olarak tanımlanan sert kabuklu polen taneciklerini kimyasal bir işlemle yumuşak bir mikrojel haline getirerek materyali kağıda dönüştürdüler.

Bu işlem, tıpkı sabun yapımına benzer bir yaklaşımla gerçekleştiriliyor; poleni alkali bir ortamda ısıtarak sert dış kabuğu su çekebilen ve yapışkan bir yapıya dönüştürüyorlar. Bu yumuşak jel, kalıba döküldüğünde kağıt ya da film haline gelebiliyor; doku hem güçlü hem de esneklik gösteriyor. Ayrıca ortamın nemine ve pH değerine bağlı olarak bu malzeme su emip şişebiliyor ya da suyu atıp büzüşebiliyor.

Çok kez kullanılabilme imkanı da var

Bu polen bazlı kağıda yazı yazılabiliyor, basılabiliyor ve hatta alkalin bir çözeltiyle silinerek yeniden kullanılabiliyor. Araştırmalar, bu işlemin sekiz kez tekrarlanabileceğini gösteriyor; bu da geleneksel kağıt üretim yöntemlerindeki çevresel yükü azaltabilecek bir yenilik olarak kabul edilebilir.

Yöntemin endüstriyel olarak kullanıma girmesine henüz zaman var, tekniğin iyileştirilmesi ve daha pratik hale gelmesi gerekiyor. Ancak yakın gelecekte polen kağıtlarla tanışacağımız artık kesinleşti diyebiliriz.

