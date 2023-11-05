Çiftçi artık ayçiçeğinin sapından da para kazanacak

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:24

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:24

İki üniversitenin mühendislik fakülteleri tarafından hazırlanan "Tarımsal Endüstri Atıklarının ve Yan Ürünlerinin Biyobazlı Polimer Elde Edilmesi ve Gıda Ambalaj Materyali Olarak Kullanılması" projesiyle hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarının geri dönüşüm sürecine dahil edilerek ambalaj olarak kullanılması amaçlanıyor.

Proje lideri Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aşkın, atık materyallerin ve yan ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Atık materyallerin geri dönüşüme kazandırılmasının gıda endüstrisi için çok önemli olduğunun altını çizen Aşkın, "Birçok farklı alanda atık materyaller çok miktarda karşımıza çıkıyor. Hem yan ürün hem de atık materyal şeklinde. Bunların daha çevre dostu, katma değeri yüksek ürünlere çevrilmesi çok önemli" dedi.

Aşkın, Sıfır Atık projesinin amaçlarına destek olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

"DAYANIM SÜRESİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Tarımsal atıkların arazide kalmasının önüne geçip katma değerli ürünlere dönüştürmek için ayçiçeği saplarını kullanarak bir çalışma yaptıklarını anlatan Aşkın, şöyle konuştu:

"Ham madde olarak ayçiçeği tarlalarında kalan ayçiçeği saplarını materyal olarak seçtik. Bu saplardan karboksimetil selüloz elde ettik. Plastik materyaller doğada çok uzun kalıyor ve parçalanmıyorlar ve aynı zamanda bu ürünlerin yapımında kullanılan petrol kaynakları sınırlı. Birçok farklı sorunu avantaja çevirme yönünde hedeflerimizi belirledik.

Ayçiçeği saplarından karboksimetil selüloz elde ederek bunları biyobozunur haldeki gıda ambalaj materyali olarak kullanılabilmesi için çalışma yapıyoruz. Çalışmanın ilerleyen aşamasında ayçiçeği saplarından elde ettiğimiz materyale, meyve suyu endüstrisi atığı olan malzemelerden renk maddelerini ekstrakte edip bu ambalaj materyallerinin özelliklerini iyileştirmeyi hedefliyoruz."

"PLASTİK MALZEME KULLANIMININ AZALTILMASINA KATKI VERMEK İSTİYORUZ"

Doç. Dr. Aşkın, elde ettikleri materyalin doğada ne kadar kaldığı ve hangi sürede parçalandığını incelemeye devam ettiklerini söyledi.

Ayçiçeği saplarının uygulanabilirlik açısından yeni bir ürün olabileceğini belirten Aşkın, şunları kaydetti:

"Peynir, çikolata ambalajları, yumurta ambalajı gibi pek çok farklı alana entegre edilebilecek ambalaj materyallerinin elde edilmesi mümkün. Projemizin en temel hedefi atık malzemelerden faydalanıp ambalaj materyali oluşturmak ve plastik malzeme kullanımının azaltılmasına katkı vermek. Doğada daha kolay parçalanabilen, insan sağlığına zarar vermeyecek çevre dostu ambalaj materyallerinin elde edilmesini hedefliyoruz."