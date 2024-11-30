Samsung'un Android 15 temelli arayüzü ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 23:53

Güncelleme: 30.11.2024 - 23:53

Samsung arayüz tarafında One UI güncellemeleri sunuyor ve burada Android'e uyumlu özellikler bulunuyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Android 15 temelli One UI 7 ile Samsung telefonlar Apple'ın Dynamic Island yapısını hatırlatacak bir görünüme sahip olacak.

SAMSUNG CİHAZLAR İÇİN ONE UI 7 NASIL OLACAK?

Ortaya çıkan görüntülerde Samsung telefonların arayüzü One UI 7 ile daha yuvarlak hatlara sahip animasyonlar yer elacak. Uygulama hatlarının daha yumuşak çizgilerde olması, görümün iPhone arayüzüne benzetilmesine neden oldu.



