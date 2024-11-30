Samsung'un Android 15 temelli arayüzü ortaya çıktı

Android 15 işletim sistemi üzerine kurulu olan Samsung One UI 7 için yeni görüntüler ortaya çıktı. Arayüzün önemli ayrıntıları gösteriliyor.

Samsung'un Android 15 temelli arayüzü ortaya çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 23:53

Samsung arayüz tarafında One UI güncellemeleri sunuyor ve burada Android'e uyumlu özellikler bulunuyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Android 15 temelli One UI 7 ile Samsung telefonlar Apple'ın Dynamic Island yapısını hatırlatacak bir görünüme sahip olacak. 

SAMSUNG CİHAZLAR İÇİN ONE UI 7 NASIL OLACAK?

Ortaya çıkan görüntülerde Samsung telefonların arayüzü One UI 7 ile daha yuvarlak hatlara sahip animasyonlar yer elacak. Uygulama hatlarının daha yumuşak çizgilerde olması, görümün iPhone arayüzüne benzetilmesine neden oldu.



Etiketler: #Samsung One UI 7 #Android 15

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