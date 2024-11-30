Samsung'un Android 15 temelli arayüzü ortaya çıktı
Android 15 işletim sistemi üzerine kurulu olan Samsung One UI 7 için yeni görüntüler ortaya çıktı. Arayüzün önemli ayrıntıları gösteriliyor.
Samsung arayüz tarafında One UI güncellemeleri sunuyor ve burada Android'e uyumlu özellikler bulunuyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Android 15 temelli One UI 7 ile Samsung telefonlar Apple'ın Dynamic Island yapısını hatırlatacak bir görünüme sahip olacak.
SAMSUNG CİHAZLAR İÇİN ONE UI 7 NASIL OLACAK?
Ortaya çıkan görüntülerde Samsung telefonların arayüzü One UI 7 ile daha yuvarlak hatlara sahip animasyonlar yer elacak. Uygulama hatlarının daha yumuşak çizgilerde olması, görümün iPhone arayüzüne benzetilmesine neden oldu.
Etiketler: #Samsung One UI 7 #Android 15
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